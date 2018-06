Migranti, Parigi: dopo giorni di attesa la Lifeline potrebbe approdare a Malta

Le condizioni meteorologiche in peggioramento rischiano infatti di mettere in serio pericolo la nave, che ha urgente bisogno di assistenza dopo giorni di attesa in acqua, durante i quali si è scatenata una vera e propria guerra diplomatica tra Italia e Francia anche, e non solo, intorno al destino di questa imbarcazione.



Appello di Tajani: "Basta polemiche" - Proprio sulle forti tensioni tra i due Paesi sull'emergenza migranti è intervenuto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che, in vista del vertice di giovedì, ha auspicato che "i leader Ue smettano di polemizzare tra loro e trovino una soluzione, soprattutto sul breve termine, per fermare i flussi migratori". Il corridoio libico va chiuso e l'attività delle Ong va regolamentata".



Malta: "Non abbiamo ancora deciso" - Da La Valletta fanno però sapere di non aver ancora deciso se accogliere la nave, come afferma un portavoce del governo secondo quanto riferisce Malta Today. Sembra che sul caso stiano discutendo il premier maltese Joseph Muscat e il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo l'attracco, Parigi valuterà se accogliere alcuni profughi da Lifeline.



Toninelli: "Se Lifeline approda in Italia sarà sequestrata" - Nel caso in cui la Lifeline approdasse in Italia "la nave sarebbe sequestrata", ha affermato a Radio Anch'io il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, spiegando: "Mi sembra scontato, ho dato mandato alla Guardia costiera di intervenire seguendo la legge, visto che la stessa Olanda ha disconosciuto che sia una nave olandese. Poi, se ci sarà un magistrato che voglia fare indagini ulteriori, questo non spetta a me". Il ministro ha poi aggiunto: "Salveremo i migranti e poi ci potrebbero essere novità, così come con il caso dell'Aquarius. Se dovesse sbarcare in Italia, chiederemmo agli altri Paesi di ricollocarli".