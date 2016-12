Migranti, Papa Francesco: "Ospito musulmani, ma tutti i profughi sono figli di Dio"

"Non ho fatto una scelta tra cristiani e musulmani: queste tre famiglie avevano carte e documenti in regola e potevano venire. In lista c'erano anche due famiglie cristiane ma non avevano le carte in regola. Nessun privilegio". Papa Francesco ha risposto così a chi ha chiesto perché i profughi ospitati sul volo papale di ritorno da Lesbo fossero tutti musulmani. "I dodici - ha commentato Bergoglio - sono tutti figli di Dio".