Migranti, Oim: naufragio al largo Libia, si temono 146 morti

Un barcone è naufragato al largo delle coste della Libia e si teme che le circa 146 persone a bordo siano morte. Lo rende noto il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni in Italia, Flavio Di Giacomo, citando il racconto di un ragazzo del Gambia, unico sopravvissuto. In base alle informazioni date dai soccorritori, tra i dispersi vi sarebbero cinque bambini e alcune donne incinte.