Migranti, Libia ha chiesto supporto logistico e attrezzature Italia

La Libia ha chiesto all'Italia sostegno logistico e programmi di formazione della guardia costiera e di frontiera, oltre ad attrezzature ed armi moderne per le forze armate per salvare la vita ai migranti e per affrontare i trafficanti di esseri umani. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio del presidenziale libico, Fayez Al-Sarraj, al suo ritorno a Tripoli dopo la sua missione a Parigi, Roma e Algeri. Lo riferisce il sito di al-Wasat.