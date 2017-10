Migranti, la polizia di Tunisi blocca diversi barconi in partenza

Volevano arrivare sulle coste italiane a bordo di un gommone a motore ma sono stati fermati dall'intervento delle autorità di polizia tunisine. E' solo uno dei tanti tentativi di partenza sventati in queste ultime settimane dalla Tunisia. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero dell'Interno di Tunisi precisando che la Guardia costiera ha tratto in arresto nella regione di Aghir nell'isola di Djerba 8 giovani.