Migranti, Germania: facilitare espulsioni e arresti per chi delinque

"Voglio inasprire il diritto di soggiorno per gli stranieri che hanno commesso reati o che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica in Germania", ha detto il ministro. "Per legge - ha aggiunto - vogliamo introdurre anche un nuovo motivo di arresto: la minaccia per la sicurezza pubblica". La proposta prevede la possibilità di "applicare l'obbligo di espulsione anche in questi casi".



Rafforzamento a livello di "personale e di dotazioni" delle "autorità di sicurezza"; "integrazione" dei migranti; "determinazione e durezza contro criminali, attentatori e fautori del radicalismo": sono questi, come ha detto Thomas de Maizie're, le "tre componenti" del pacchetto sicurezza.



Circa i profughi raggiunti da un decreto di espulsione "in futuro vogliamo distinguere tra la tolleranza 'classica', per esempio per motivi di salute, e altri casi", ha annunciato ancora de Maizie're, riferendosi esplicitamente alla circostanza in cui è il profugo stesso a "creare ostacoli" all'espulsione "ad esempio attraverso cambi di identita', reati" o altri illeciti "che mettono in pericolo la sicurezza pubblica". Questi, ha aggiunto, avranno solo "un breve rinvio dell'espulsione" ma "nessuna tolleranza come finora".