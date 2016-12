Migranti, fonti Ue: possibilità di estendere controlli per 5 Paesi

La raccomandazione della Commissione Ue di mercoledì per l'estensione dei controlli alle frontiere interne fino a sei mesi, sulla base legale straordinaria, riguarderà Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. Lo rivelano fonti vicine al dossier. L'iniziativa in materia di emergenza migranti è legata a confini precisi: ad esempio, per Berlino interesserà la frontiera con l'Austria, mentre per Vienna quella con Ungheria e Slovenia.