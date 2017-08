Migranti, braccio di ferro Italia-Malta: nave Ong spagnola bloccata in mare

La nave Golfo Azzurro, appartenente alla organizzazione non governativa spagnola Open Arms, che non ha firmato il codice di condotta varato dal governo italiano, si trova al largo di Malta dopo che le autorità italiane avrebbero negato all'imbarcazione il permesso di attraccare a Lampedusa. La nave iberica avrebbe a bordo un gruppo di migranti recuperati in acque libiche, il cui numero preciso non è stato ufficializzato.