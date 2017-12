Micronesia, terremoto di magnitudo 6.5 in mare: no allerta tsunami

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 10:22 ora locale (l'1:22 in Italia) al largo delle isole Caroline, in Micronesia. Secondo i dati dell'agenzia sismologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro 50 km a nordovest dell'atollo Fais. Non si segnalano al momento danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.