Messico, trovato morto prete rapito

19:09 - Il cadavere di un prete rapito lunedì, padre Gregorio Lopez Gorostieta, è stato ritrovato nel violento Stato messicano di Guerrero, dove già due mesi fa era stato sequestrato e ucciso un altro sacerdote. E' la zona dove in settembre furono rapiti e uccisi 43 studenti. Dopo il rapimento del sacerdote, 300 persone erano scese in piazza per protestare e supplicare i rapitori di rilasciarlo. Il religioso è stato ucciso con un colpo di pistola in testa.