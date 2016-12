Messico, esplode camion: 14 morti

Quattordici persone sono morte nell'esplosione di un camion cisterna a Humanquillo, in Messico. Il camion ha avuto un incidente in autostrada, e decine di abitanti della zona si sono avvicinati con ogni tipo di recipiente per raccogliere il combustibile. Poco dopo l'esplosione, provocata, a quanto pare, da un ubriaco che ha gettato a terra un mozzicone di sigaretta. Una quindicina i feriti, alcuni con gravi ustioni.