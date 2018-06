31 maggio 2018 17:43 Memphis, una doppia proposta di matrimonio diventa virale in Rete Jessa Gillaspie e Becky McCabe volevano entrambe sposarsi e hanno deciso di chiederlo lo stesso giorno, ma non sapevano che qualcuno stava riprendendo tutta la scena

Una proposta di matrimonio in piena regola: in ginocchio, con un anello in mano. La destinataria, incredula, estrae un secondo anello dalla borsa. Jessa Gillaspie e Becky McCabe volevano entrambe sposarsi e hanno scelto lo stesso giorno per chiederlo alla fidanzata. E' successo il 20 maggio, al festival della birra allo Zoo di Memphis. Le due ragazze non sapevano però che qualcuno stava girando un video e ha ripreso la scena. In pochi giorni, le immagini sono diventate virali.



McCabe e Gillaspie avevano deciso di andare allo Zoo di Memphis, perché quello era stato il luogo del loro primo appuntamento. Si stavano facendo fare una foto assieme, ma non sapevano che c'era anche una telecamera in azione. Mentre stavano ancora posando, McCabe ha iniziato a parlare: "Tu sei la ragazza con la quale voglio stare…vuoi sposarmi?". Si è inginocchiata e ha offerto un anello alla compagna.

Gillaspie non credeva ai suoi occhi. Non solo per l'emozione della proposta, ma perché quella domanda voleva farla anche lei, proprio lo stesso giorno. Così ha estratto un altro anello dalla borsa, che valeva come un sì.

"Non avevo idea che avrebbe voluto fare la proposta anche lei", ha scritto Gillaspie su Facebook, pubblicando il video. "Eravamo circondate dai nostri amici ed è stata una serata indimenticabile". Il post ha più di un milione di visualizzazione e oltre 17mila condivisioni. Gillaspie ha poi aggiunto: "Siamo frastornate dalle reazioni così positive. Non avete idea di cosa significhi per noi!"