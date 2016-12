Medvedev: "Frattura con Nato"

Per il premier russo Dmitri Medvedev le "sconsiderate azioni criminali delle autorità turche che hanno abbattuto l'aereo russo" porteranno a creare un'ulteriore distanza tra Mosca e la Nato. Medvedev ha quindi sottolineato come si stiano mettendo le basi per "una pericolosa escalation dei rapporti Russia-Nato, che non può essere giustificata con alcun interesse, compresa la protezione dei confini".