Media:leader nordcoreano Kim Jong-un a Pechino,primo viaggio estero

La mossa segue la decisione di febbraio del presidente Trump di accettare un incontro con Kim dopo il disgelo tra le due Coree favorito dalle Olimpiadi invernali di PyeongChang e il desiderio del leader, hanno detto i funzionari sudcoreani che lo hanno incontrato poche settimane fa, di voler negoziare l'ipotesi di denuclearizzazione della penisola.



Ilo raffreddamento dei rapporti tra Pechino e Pyongyang - I legami tra Cina e Corea del Nord si sono raffreddati negli ultimi mesi, soprattutto a seguito dell'adesione di Pechino, sia per il pressing di Trump sia per l'irritazione verso la imprevedibilità del Nord, alle sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu a causa dei programmi missilistici e nucleari di Pyongyang. Dalla sua salita al potere Kim, a differenza dei leader del passato, non ha ancora incontrato i vertici cinesi.



Il rallentamento delle attività nucleari - Intanto, la Corea del Nord ha rallentato le attività al suo sito nucleare di Punggye-ri, nel nordest del Paese, dove sono stati fatti gli ultimi test: le ipotesi di 38 North, think tank della Johns Hopkins University, in base all'esame delle immagini satellitari scattate il 17 marzo, sono in linea coi recenti propositi di Pyongyang di avviare un dialogo.