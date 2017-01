May a Trump: "Insieme difendiamo valori comuni, attento a Putin"

Con Trump si apre una nuova era - La vittoria di Donald Trump vi dà l'opportunità di aprire una nuova era: lo ha detto la premier britannica Theresa May parlando ai membri repubblicani del Congresso a Filadelfia. Bisogna "rinnovare la relazione speciale" tra Stati Uniti e Regno Unito, ma sono importanti anche le alleanze multilaterali. Ha aggiunto May alla vigilia dell'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. La premier ha poi chiesto al presidente degli Usa di non allontanarsi dai problemi mondiali "quando le minacce sono reali".



Attenzione a Putin - "Con il presidente Putin, il mio consiglio è 'coinvolgimento ma attenzione'". Ha detto la prima ministra britannica Theresa May. "Quando si tratta di Russia - ha spiegato - è saggio fare l'esempio del presidente Reagan che, nel corso dei negoziati con Mikhail Gorbacev, ripeteva l'adagio 'fiducia, ma verifica'".



Alleati Usa devono "fare la loro parte" - Gli alleati degli Stati uniti dovranno "anche loro fare la loro parte", dice la May. "I paesi sovrani non possono esternalizzare la loro sicurezza e prosperità all'America. E non devono minare le alleanze che ci rendono forti non incrementando e non facendo la loro parte", ha sostenuto la premier. La leader britannica ha anche sottolineato l'importanza delle istituzioni internazionali. "Alcune di queste organizzazioni hanno bisogno di riforma e di rinnovamento perché siano rilevanti per i nostri attuali bisogni. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi dei ruoli delle nostre due nazioni, che lavorano in partnership, avuto nel portarle in vita e nel portare pace e prosperità a miliardi di persone come risultato", ha detto la leader.



Sulla Ue non torneremo mai indietro - Il viaggio negli Usa è stato anche momento per riflettere sulla Unione Europea. La May si è detta certa che il regno Unito non tornerà indietro sulla Ue.