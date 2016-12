Mattarella al re di Giordania: "Un orrore l'uccisione del pilota"

19:48 - "La tragica morte del tenente El-Kassasbeh rafforzerà l'unità del popolo giordano e la collaborazione della comunità internazionale per sconfiggere la piaga del terrorismo". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Re di Giordania, Abdallah II, all'indomani dell'uccisione per mano dell'Isis del pilota rapito. Il Capo dello Stato "condanna con la massima fermezza questo gesto di efferata violenza".

"Sono certo che la tragica morte del tenente El-Kassasbeh ed il grande dolore sofferto dalla sua famiglia rafforzeranno ulteriormente l'unità del popolo giordano e la collaborazione della comunità internazionale per sconfiggere la piaga del terrorismo". Lo afferma il presidente della Repubblica in un messaggio al Re di Giordania, Abdallah II.



Emirati sospendono raid - Prime crepe nella coalizione anti-Isis, mentre ci si interroga se mesi di raid aerei in Iraq e in Siria abbiano realmente arrestato l'avanzata dei jihadisti. Gli Emirati Arabi avrebbero infatti sospeso la partecipazione ai bombardamenti in dicembre, dopo la cattura del pilota giordano arso vivo dai militanti dello stato islamico. Si tratta di un brutto colpo per il presidente americano Barack Obama, che rischia di perdere il sostegno di un alleato chiave nella lotta agli estremisti sunniti. Una lotta in cui la Casa Bianca ha sempre voluto al suo fianco i Paesi arabi moderati. A partire dagli Emirati Arabi, con cui negli ultimi anni le relazioni sono diventate sempre piu' strette, anche per le crescenti tensioni con alcuni storici partner della regione: Arabia Saudita, Egitto e Turchia.