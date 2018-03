Manager italiano scomparso in Turchia, vuoto il suo conto in banca

Nuovi particolari sulla scomparsa di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni atterrato a Istanbul il 12 marzo. Il suo conto in banca in Italia risulta vuoto. I genitori, che in questo momento si trovano in Turchia, escludono che il figlio sia fuggito. Dal 13 marzo, di lui non c'è più traccia. Nella camera d'albergo, ci sarebbero ancora le sue valigie. Il portafogli vuoto, documenti e telefono scarico sono stati trovati in un cestino dei rifiuti.