Macron e Merkel: "Il voto in Italia ha scosso l'Ue, ora al lavoro contro populismi e per riforme"

Una road map "chiara e ambiziosa" per le riforme dell'Ue entro fine giugno. E' questa la proposta che arriva dalla conferenza congiunta di Macron e della Merkel. I due leader hanno detto che presenteranno una tabella di marcia per dare una scossa all'Unione europea, che ha pagato "la crisi economica e le sfide migratorie". Macron ha affermato che è fondamentale che l'Ue trovi un modo unitario per affrontare una serie di questioni, tra cui la Brexit, le migrazioni e l'ascesa del populismo che si riflette nelle elezioni italiane. "Questo è il nostro compito entro giugno: sull'eurozona, sulla politica migratoria, la difesa, il commercio, la ricerca, l'istruzione e le grandi aree che siamo stati in grado di presentare". Tra le proposte del presidente francese, anche quella di un ministro delle Finanze e un bilancio comuni della zona euro.



Se Macron prova ad accelerare, Merkel si muove con maggiore cautela, dopo quasi sei mesi di tortuosi colloqui per formare un governo di coalizione, il periodo più lungo nella storia tedesca del dopoguerra. "Dobbiamo ottenere risultati entro giugno", ha comunque confermato la Cancelliera, spiegando che se Francia e Germania non hanno "sempre avuto le stesse opinioni all'inizio", ora dovranno trovare "percorsi comuni". Ma anche con il consenso di Angela Merkel, i piani di Macron potrebbero incontrare una resistenza da parte dei più paesi del nord Europa, diffidenti nei confronti di un piano di riforme radicali.



Macron si è poi congratulato con Angela Merkel per il suo nuovo governo esprimendo la sua "gioia" per la formazione del nuovo esecutivo. "Per anni la Germania ha atteso che la Francia portasse avanti le riforme: la Francia lo ha fatto negli ultimi mesi, con determinazione, e continuerà a farlo", ha sottolineato, riferendosi alle riforme del codice del lavoro e del fisco. A Parigi Merkel e Macron hanno ribadito anche il loro sostegno alla Gran Bretagna dopo il tentativo di omicidio di un ex agente russo e di sua figlia con un agente nervino, a Salisbury. "Condanniamo questa interferenza russa, perchè tutto ci porta a credere che ci sia davvero la Russia dietro l'attacco", ha detto Macron