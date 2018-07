Libia, rapiti due tecnici in sito petrolifero nel sud

Uomini armati sono entrati nel sito petrolifero Sharara, nel sud-ovest della Libia, e hanno rapito due tecnici. E' quanto ha reso noto il colosso petrolifero libico (Noc), precisando in una nota di aver fermato tutti i pozzi in via precauzionale e di aver fatto evacuare il personale. Il campo di al-Charara, gestito dalla compagnia Akakus, è una joint-venture fra la Noc, la francese Repsol, la francese Total, l'austriaca Omv e la norvegese Statoil.