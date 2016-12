23 novembre 2014 Lanciata la Soyuz con Samantha Cristoforetti: parte la missione Futura Assieme al collega russo Anton Shkaplerov e all'americano Terry W. Virts, l'astronauta italiana lavorerà per quasi sei mesi sulla Stazione spaziale internazionale Tweet google 0 Invia ad un amico

22:58 - E' stata lanciata la Soyuz che porta nello spazio la prima donna astronauta italiana. Comincia così Futura, la missione di Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, e la prima di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Il lancio è avvenuto puntualmente dalla base russa di Baikonur, nel Kazakhstan. Con Samantha Cristoforetti sono partiti a bordo della navetta il russo Anton Shkaplerov e l'americano Terry W. Virts. E' l'inizio di un viaggio che in sei ore porterà i tre astronauti sulla Stazione Spaziale, dove lavoreranno per quasi sei mesi.



Alla prima donna astronauta italiana sono arrivati gli auguri anche dal mondo politico. il premier Matteo Renzi ha ritwittato nel momento della partenza sia le immagini provenienti dall'Esa sia i tweet del suo portavoce, Filippo Sensi (alias Nomfup) che ha salutato il volo di @Astrosamantha con una dedica di Lucio Dalla: "e se è una femmina si chiamera' #Futura42".



Auguri al femminile anche dal presidente della Camera, Laura Boldrini che ha twittato auguri di "buon viaggio tra le stelle a @AstroSamantha, prima donna italiana nello spazio".



"Auguri" che il segretario della Lega, Matteo Salvini, estende alla stessa Boldrini: "'Buon viaggio tra le stelle a @AstroSamantha', twitta Boldrini. Col rimpianto - aggiunge il numero uno del Carroccio - che ad esser spedita nello spazio non sia stata proprio lei".



"Vai, vola @Astrosamantha" è invece il sostegno che giunge dal leader di Sel, Nichi Vendola, mentre il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia saluta la sua concittadina nello spazio sottolineando che a partire per la stazione spaziale Iss non è solo "la prima donna italiana astronauta" ma anche che è milanese: "#Milano è orgogliosa di te!", conclude.



Un invito a prendere esempio da Samantha Cristoforetti, infine, viene dall'ex parlamentare Pd, Anna Paola Concia: "Care giovani donne italiane - twitta - rispecchiatevi in lei. In bocca al lupo @AstroSamantha !!!". PDA 23-NOV-14 22:46