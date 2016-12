La Toblerone riduce la barretta di cioccolato per colpa della Brexit: sui social la rivolta dei consumatori

A causa dei costi lievitati per effetto del voto sulla Brexit , la Toblerone ha ridotto la dimensione della barretta di cioccolato. In Rete è scattata subito la rivolta dei consumatori, che hanno sommerso l'azienda di proteste e meme contro la decisione, tanto da costringerla a fornire un comunicato stampa per dare spiegazioni.

Nel post pubblicato dalla Toblerone sulla pagina Facebook si legge: "Toblerone rimane uno dei migliori prodotti di delizioso cioccolato svizzero sul mercato. Questo perché noi lavoriamo sempre duro per dare il maggior valore possibile ai soldi dei nostri consumatori ma, come molte altre aziende, stiamo affrontando un aumento dei costi per numerosi ingredienti. Abbiamo sopportato queste spese il più a lungo possibile, ma per far sì che Toblerone rimanga sugli scaffali ad un prezzo conveniente e con la forma triangolare, nel Regno Unito abbiamo dovuto ridurre il peso di due dei nostri formati di barretta."