14 luglio 2017 07:00 La strage di Nizza, un anno dopo: il ricordo e le polemiche Un kamikaze a bordo di un camion si schianta sulla folla durante i festeggiamenti per il 14 luglio sul lungomare della cittadina della Costa Azzurra: ecco come la Francia commemora le vittime

Il ricordo del dolore, la commemorazione solenne, ma anche le polemiche e i veleni. Un anno dopo il terribile attentato di Nizza, 86 persone uccise da un camion-kamikaze mentre seguivano i fuochi d'artificio del 14 luglio, la Francia rivolge lo sguardo alla Promenade des Anglais e piange le vittime del piu' grave attentato che abbia mai insanguinato la festa nazionale. C'è spazio anche per le polemiche, quella per le foto della carneficina pubblicate da Paris Match - per le quali è stato chiesto il sequestro della rivista dalle edicole, negato però dal giudice - e delle associazioni di familiari delle vittime, che si sentono abbandonate dal governo.

Le bandiere e i cartelliIl Comune di Nizza ha invitato tutti gli abitanti a mettere bandiere tricolori alle finestre, restituendo il senso dell'unità e della fratellanza che la violenza dell'attentato ha allontanato, provocando diffidenza e rancore. Sul lungomare, la gente è stata invitata a depositare un cartello colorato che, insieme con migliaia di altri, formerà una grande scritta, un messaggio multicolore. Solenne il pomeriggio, con l'arrivo di Emmanuel Macron direttamente da Parigi - dove il capo dello stato avrà assistito alla cerimonia militare sugli Champs-Elysees - per presenziare a una sfilata delle forze armate. Al suo fianco, i predecessori Nicolas Sarkozy e Francois Hollande. insieme con i familiari degli 86 morti e degli oltre 400 feriti. Macron pronuncerà un discorso, seguito da un minuto di silenzio in tutta la città. In serata, concerto e illuminazione con centinaia di riflettori della Promenade des Anglais.