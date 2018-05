Kiev, il giornalista anti-Cremlino Babchenko è vivo: ha finto la morte per sfuggire a un omicidio

"Gli 007 mi hanno salvato la vita" - "Chiedo scusa a tutti, e anche a mia moglie, per l'inferno che hanno dovuto sostenere, ma non c'era altra alternativa. Ringrazio i servizi ucraini per avermi salvato la vita", ha dichiarato Babchenko in conferenza stampa. "L'operazione speciale è stata preparata per due mesi, io sono stato messo al corrente un mese fa. Hanno lavorato come matti e l'operazione ha portato alla cattura di un uomo".



Babchenko ha prestato servizio nell'esercito russo durante le guerre in Cecenia, prima di diventare giornalista. Ha lavorato come corrispondente militare per diversi organi di stampa russi, compresa la testata dell'opposizione Novaya Gazeta, impegnato a raccontare i conflitti in Georgia e Ucraina.



Negli ultimi anni il reporter ha aspramente criticato le operazioni di Mosca in Siria e Ucraina. "Qui non mi sento più sicuro", aveva scritto elencando tutte le minacce che aveva ricevuto, anche da parte del deputato ultranazionalista Vitaly Milonov e dal senatore Frants Klintsevich. Il network Tsargrad, guidato da Alexander Dugin, definito da molti osservatori come l'ideologo di Putin (sebbene questa sia una tesi alquanto controversa), lo aveva ad esempio inserito al decimo posto dei 100 russofobi più pericolosi. Così lasciò la Russia nel febbraio 2017, riparando prima a Praga e poi a Kiev, preoccupato che in patria potesse anche venire incarcerato.