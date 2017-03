Ucraina, ucciso il politico russo anti-Putin 1 di 7 Tgcom Tgcom Ucraina, ucciso il politico russo anti-Putin 2 di 7 Afp Afp Ucraina, ucciso il politico russo anti-Putin 3 di 7 Afp Afp Ucraina, ucciso il politico russo anti-Putin 4 di 7 Afp Afp Ucraina, ucciso il politico russo anti-Putin 5 di 7 Afp Afp Ucraina, ucciso il politico russo anti-Putin 6 di 7 Afp Afp Ucraina, ucciso il politico russo anti-Putin 7 di 7 Afp Afp Ucraina, ucciso il politico russo anti-Putin leggi dopo slideshow ingrandisci

Aveva inoltre denunciato il fatto che il Cremlino falsificherebbe le elezioni, sia le presidenziali, sia le parlamentari e le municipali, e accusato i servizi di sicurezza di aver preso il potere e di controllare la Duma. Aveva poi paragonato la Russia del presidente russo Vladimir Putin alla Germania nazista e definito l'atmosfera del suo Paese d'origine come una "follia pseudopatriottica".



Il presunto assassino dell'ex deputato della Duma sarebbe stato ferito e arrestato. Si trova in ospedale.



Kiev: "C'è Mosca dietro l'agguato e l'esplosione" - "In Ucraina è in corso un conflitto ibrido, il nemico fa di tutto per minare la nostra difesa: secondo i servizi di sicurezza questo è avvenuto a Balakliya", il deposito di armi dove sono si sono registrate diverse esplosioni, ed "è evidente che l'omicidio dell'ex deputato della Duma russa Denis Voronenkov può essere vantaggioso per il nostro nemico principale, la Russia, che conduce contro di noi una guerra aperta e strisciante". Lo ha detto il portavoce del ministero dell'Interno, Artiom Shevchenko.



Mosca: "Non è affar nostro" - Putin è stato subito informato dell'omicidio. Lo ha reso noto il portavoce Dmitry Peskov, aggiungendo che il Cremlino non ha nulla da dichiarare: "Che cosa dobbiamo commentare? Non è affar nostro".