Ucraina, esplosioni in deposito di armi: 20mila evacuati | Per Kiev è "sabotaggio"

Una serie di esplosioni ha colpito un deposito di armi nella base militare di Balakliya, nei pressi di Kharkiv, in Ucraina. Secondo l'esercito di Kiev si è trattato di un "atto di sabotaggio". Per precauzione sono state fatte evacuare 20mila persone che vivono in città e nei villaggi vicini. Il deposito viene utilizzato per stoccare migliaia di tonnellate di munizioni. La superficie della base si estende per oltre 350 ettari.