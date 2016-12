Jimmy Carter pronto a lottare contro il cancro: "Sono nelle mani di Dio"

L'ex presidente degli Usa, Jimmy Carter, si sottoporrà oggi al primo ciclo di radioterapia per intervenire su quattro piccole presenze di melanoma al cervello . Lo ha detto lo stesso Carter in conferenza stampa, illustrando la sua situazione a partire dalla diagnosi di tumore. "Sono nelle mani di Dio, preparato a tutto", ha affermato.

Il novantenne ex presidente Carter aveva reso noto lo scorso 12 agosto di avere il cancro. Accompagnato dai familiari, in giacca e jeans e dall'aspetto sereno, Carter ha illustrato in conferenza la sua situazione a partire dalla diagnosi di tumore che ha dapprima colpito il fegato e per cui si è sottoposto ad intervento chirurgico lo scorso 3 agosto.



Carter ha sottolineato che all'idea che il tumore fosse stato completamente rimosso con l'intervento si era sentito "sollevato". Subito poi l'indicazione delle metastasi al cervello: "Ho pensato di avere poche settimane rimaste, ma ero sorprendentemente sereno, ho avuto una vita meravigliosa".



Carter ridurrà drasticamente il suo impegno al Carter Center. ''Mi auguro di poter visitare il Nepal quest'anno come precedentemente previsto", afferma. L'ex presidente ha ricevuto le telefonate di Barack Obama, Joe Biden e Hillary Clinton. E ha chiamato George H. W. Bush e George W. Bush.