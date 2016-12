Jimmy Carter: "Ho cancro in tutto il corpo"Obama: "L'America fa il tifo per te"

L'ex presidente americano Jimmy Carter ha un cancro. La malattia si è diffusa in diverse parti del corpo. Lo afferma lo stesso Carter, sottolineando che si sottoporrà ai trattamenti necessari. "Una recente operazione al fegato ha rivelato che ho il cancro e che ora si è diffuso in altre parti del corpo". Carter, 90 anni, è stato il 39esimo presidente americano, in carica dal 1977 al 1981.

Carter verà ricoverato all'Emory Healthcare per i nuovi trattamenti. Ulteriori informazioni - afferma Carter - saranno disponibili la prossima settimana dopo altri controlli. Il padre di Carter, così come la sorella e il fratello, sono morti per cancro al pancreas. Carter, una volta lasciata la Casa Bianca, ha fondato ad Atlanta il Carter Center per promuovere temi sociali, dai diritti umani alla democrazia.



Obama: "Tifiamo tutti per te" - Il presidente americano Barack Obama, una volta appresa la notizia, ha chiamato l'ex presidente Jimmy Carter e gli ha augurato una "pronta e completa guarigione. L'America fa il tifo per te". "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per te e per la tua famiglia".