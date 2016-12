Iss, lanciato cargo russo Progress

Il lancio del cargo russo Progress, destinato a portare rifornimenti alla Stazione Spaziale internazionale, è stato effettuato con successo dalla base di Baikonur, in Kazakhstan. Il lanciatore Soyuz-U ha portato in orbita il cargo che adesso impiegherà due giorni per raggiungere l'Iss. Il 28 aprile un tentativo di lancio era fallito a causa di un problema tecnico del lanciatore.