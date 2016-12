14 gennaio 2015 Iss, evacuato modulo Usa per sospetta perdita di ammoniaca ma era falso allarme Un malfunzionamento di un computer ha tenuto in ansia per diverse ore. L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti su Twitter: "Stiamo tutti bene e siamo al sicuro" Tweet google 0 Invia ad un amico

20:07 - Scattata l'emergenza sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) che ospita l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Un aumento di pressione nel circuito dell'ammoniaca è stato riscontrato nel modulo americano, costringendo l'equipaggio a mettersi "al sicuro all'interno del segmento russo della Stazione Spaziale". Per la Nasa però è stato un falso allarme.

Dopo diverse ore è arrivata la rassicurazione della Nasa: non c'è stata una perdita di ammoniaca a bordo della Stazione Spaziale. E' stato un falso allarme dovuto al malfunzionamento di un computer. Salvi gli oltre 200 esperimenti scientifici in corso sulla stazione orbitale, ha detto il responsabile della Iss per la Nasa, Mike Suffredini.



Era stata l'agenzia spaziale russa Roscosmos, citata dall'agenzia Interfax, a riferire in un primo momento di un guasto al sistema di raffreddamento che avrebbe causato una fuoriuscita di ammoniaca nel settore americano.



Cristoforetti: "Stiamo tutti bene" - "Grazie a tutti, stiamo tutti bene qui nel segmento russo e siamo al sicuro". Lo aveva scritto su Twitter l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti.