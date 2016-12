Israele, spot con il sosia di Clooney: Nespresso fa causa a una concorrente

Il binomio Nespresso-George Clooney è ormai riconosciuto a livello mondiale. Non sembra però essere così per una compagnia di caffè israeliana, la Israeli Espresso Club, che come protagonista di un suo spot pubblicitario ha ingaggiato un sosia della star hollywodiana. Mossa che all'azienda è subito costata una citazione in giudizio da parte della Nespresso, che rivendica l'unicità del suo volto-immagine.