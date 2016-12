Ivana Spagna denuncia la sosia: "Usa il mio nome e tratta male i fan"

Ivana Spagna è in causa con la sua sosia Wanda Fisher, nome d'arte di Vanda Radicchi, per essersi più volte fatta passare per lei durante serate in discoteca. La stella della musica italiana anni 80 non avrebbe digerito l'ultima uscita pubblica della sosia a un evento in provincia di Monza. "E' bello avere una sosia, ma dovrebbe dirlo che è una sosia", ha dichiarato a Tgcom24.