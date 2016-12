Isole contese nel Mare cinese del sud, Manila vince contro Pechino il ricorso al tribunale de L'Aja

La corte permanente di arbitrato, che si occupa delle dispute internazionali riguardanti i territori marittimi, ha deciso che gran parte delle aree rivendicate dalla Cina (il 90% della superficie del Mare del Sud), sono in realtà acque internazionali.



Nella zona ci dovrebbero essere riserve significative di gas naturale e di petrolio. Anche altri Paesi dell'area, tra cui Vietnam, Malaysia, Brunei e Taiwan, ne rivendicavano la proprietà.



La Cina rifiuta la sentenza, soddisfazione a Manila - Manila ha accolto con soddisfazione la sentenza dopo le numerose proteste popolari a Manila contro le pretese cinesi su isole e atolli. Il governo filippino ha inoltre invitato Pechino alla "moderazione", ma la Cina si è affrettata a far sapere che "non accetta né riconosce" la Corte permanente Onu di arbitrato sulla Legge del mare e rifiuta quindi la sua sentenza sul mar cinese meridionale. "I nostri esperti stanno studiando questa decisione con la cura e l'accuratezza che questo importante pronunciamento merita", ha commentato il ministro degli Esteri filippino Perfecto Yasay in una conferenza stampa. "Chiediamo a tutte le parti coinvolte di esercitare sobrietà".



"La sentenza è nulla, invalida e non vincolante - si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri cinese -. La sovranità territoriale, i diritti e gli interessi marittimi nel Mar Cinese meridionale non possono sotto alcuna circostanza essere affetti da queste sentenze. La Cina si oppone e mai accetterà richieste o azioni basate su queste sentenze".