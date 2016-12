Isis, su Twitter la rivendicazione dell'attentato al ristorante di Dacca e le minacce di altre azioni il 4 luglio

Un gruppo legato all'Isis, l'Esercito dei Figli del Califfato , ha pubblicato su internet un poster che celebra l'attentato al ristorante di Dacca . L'immagine mostra un miliziano con il passamontagna e le foto delle vittime dell'attacco di Dacca diffuse da un'agenzia legata all'Isis. Una scritta in arabo e in inglese dice: "O Crociati, voi, le vostre famiglie e i vostri amici, tutti siete bersagli, vi uccideremo perfino nei vostri sogni".

Tramite alcuni account Twitter pro Isis sono stati poi lanciati avvertimenti in cui si minacciano attacchi per il 4 luglio, data in cui negli Stati Uniti si festeggia l'Independence Day. Lo riferisce sempre il sito statunitense Site che monitora le attività jihadiste online. Secondo tale fonte, gli account pro Isis in questione avvertono di possibili attacchi negli aeroporti di Londra Heathrow, Los Angeles e Jfk di New York.