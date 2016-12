Isis, hacker informatici oscurano per ore la tv francese Tv5Monde

17:58 - Hacker informatici che affermano di agire per conto dell'Isis hanno attaccato e oscurato per ore l'emittente francese TV5Monde. Lo ha riferito France Info, citando messaggi diffusi sui social network dai vertici della stessa tv. Il sito è rimasto irraggiungibile per diverse ore e sul profilo Facebook sono comparsi slogan jihadisti.

"I nostri siti e i nostri account sui social network non sono sotto il nostro controllo e vi si leggono rivendicazioni dello Stato Islamico", aveva confermato il direttore generale di TV5Monde, Yves Bigot. La pagina di apertura del profilo Facebook dell'emittente risultava oscurata, con la scritta in campo nero "Je suIS IS" e la firma "CyberCaliffato".



Sono inoltre comparsi messaggi in cui i pirati informatici, che si dicono sostenitori del Califfo, si sono rivolti direttamente al presidente Francois Hollande, accusandolo di aver mandato soldati francesi a combattere direttamente sul terreno contro l'Isis e dicendogli di aver commesso "un errore imperdonabile". Sono infine stati mostrati minacciosamente documenti e carte d'identità appartenenti a familiari o persone vicine a militari della Francia impegnati contro gli jihadisti.



Francia prudente su rivendicazione - Gli inquirenti e il governo francese restano cauti sull'attribuzione dell'attacco hacker all'emittente Tv5 Monde. "C'è una rivendicazione" da parte di soggetti che dicono di appartenere allo Stato Islamico", ha spiegato il ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve, ma "la prudenza è d'obbligo", anche se "numerosi elementi" portano a ritenere che si tratti di "un atto terroristico".