Isis,Cameron:in Iraq missione lunga

12:48 - "Quella in Iraq sarà una missione lunga, che durerà anni. Dobbiamo essere pronti a questo tipo di impegno". Così il primo ministro britannico David Cameron a Westminster prima del voto sul via libera agli attacchi contro l'Isis. Intanto nuovi raid aerei della coalizione arabo-occidentale hanno colpito alcune installazioni petrolifere di Mayadin, al confine con l'Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.