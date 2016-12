Iraq, si fa esplodere in una moschea sciita il fratello del baby-kamikaze fermato a Kirkuk: due feriti

Gli agenti di Kirkuk che domenica sono riusciti a bloccare il baby-kamikaze di 15 anni che stava per commettere un attentato, non sono riusciti a fermare il fratello. Lo ha reso noto il comando della polizia irachena, secondo cui il piccolo, di cui non si conosce l'età, si era fatto esplodere in una moschea sciita un'ora prima, ferendo due persone. Secondo le forze dell'ordine "i due baby-kamikaze sono stati addestrati e incoraggiati dal padre".