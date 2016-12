Iraq, Pentagono: "Anche Teheran impegnata in raid contro Isis"

14:38 - Anche i caccia iraniani sono impegnati in una campagna di bombardamenti sulle postazioni dell'Isis in Iraq. La notizia arriva direttamente dal Pentagono che conferma, così, le indiscrezioni che circolavano da tempo su un aiuto di Teheran nella lotta ai jihadisti.

"Abbiamo indicazioni che l'Iran ha condotto attacchi aerei contro l'Isis in Iraq usando jet da combattimento", ha detto il portavoce del Pentagono, l'ammiraglio John Kirby, all'emittente Abc News.



Pentagono: "Raid iraniani gestiti da Teheran autonomamente" - Pare che gli attacchi aerei siano stati condotti nei giorni scorsi contro postazioni dei jihadisti nella provincia di Diyala, nell'est dell'Iraq, al confine con l'Iran. Kirby ha poi precisato che i raid di Teheran sono condotti in maniera indipendente, gestiti dal governo iracheno, e non coordinati con gli Usa. "Non è cambiato nulla riguardo alla nostra politica in base alla quale non coordiniamo le nostre attività con gli iraniani", ha sottolineato il portavoce del Pentagono.



La coalizione: "Fermata l'avanzata in Iraq e Siria" - La campagna della coalizione contro lo Stato islamico "comincia a ottenere risultati. L'avanzata degli estremisti in Iraq e in Siria è stata fermata". Così dice un comunicato che è stato diffuso al termine della riunione ministeriale, a Bruxelles, dei sessanta Paesi che compongono la coalizione anti-Isis.