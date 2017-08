Iraq, Amnesty denuncia: a Mosul ovest una "catastrofe" per i civili

Amnesty International denuncia la "catastrofe" per i civili nella battaglia di Mosul: l'Isis ha usato "intere famiglie come scudi umani" e, sul fronte opposto, le forze irachene e della coalizione a guida Usa hanno utilizzato "armi inappropriate rispetto alle circostanze" ed "in alcuni casi può essersi trattato di crimini di guerra". La denuncia è contenuta in un rapporto che prende in esame il periodo gennaio-metà maggio 2017.