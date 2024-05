"Non tutte le SS erano criminali", Le Pen rompe con l'estrema destra tedesca AfD: "Mai più insieme all'Europarlamento"

Il Rassemblement National (Rn), partito populista di destra francese legato a Marine Le Pen, ha deciso di rompere i rapporti in Europa con il partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschland (AfD): "Non siederemo più con loro durante il prossimo mandato".

Tra i principali motivi della rottura le recenti dichiarazioni del principale candidato di AfD alle Europee, Maximilian Krah, che in un'intervista non aveva condannato e preso le distanze dagli appartenenti alle SS. La Lega, commentando la presa di posizione del Rassemblement National in vista della futura composizione del gruppo Identità e Democrazia (Id), ha dichiarato: "Come sempre, Salvini e Le Pen sono perfettamente allineati e concordi".