Europee, Le Pen: "Punti in comune con Meloni, ha a cuore la libertà"

In vista delle Europee, Marine Le Pen dice che con Giorgia Meloni "ci sono punti in comune".

La leader del Rassemblement National risponde così ai giornalisti italiani a margine della kermesse di Vox a Madrid e spiega: "Non è questione di persone, ma di libertà. Meloni e Salvini hanno a cuore la libertà. Non c'è dubbio che ci siano delle convergenze per la libertà dei popoli che vivono in Europa".