L'annuncio era atteso, hanno detto le fonti, "dopo che era stato tolto il divieto in città di parlare pubblicamente della morte di al Baghdadi due giorni fa". La notizia è stata rilanciata dalla testata russa Sputnik News e, a catena, anche da altri media russi, come anche dall'agenzia di stampa iraniana Mehr, che cita sempre al Sumaria.



L'Isis ha chiesto ai suoi combattenti di resistere nelle roccaforti del Califfato e di non farsi condizionare dalla sedizione", espressione che secondo le fonti "indica che ci sono complessi problemi interni che sta attraversando l'organizzazione in questo momento".



"L'annuncio della morte - continua - con un comunicato molto breve e per giunta senza diffondere un necrologio come è avvenuto in passato con altri leader dell'Isis uccisi negli ultimi mesi, suscita molti interrogativi, soprattutto perché al Baghdadi rappresentava la cima della piramide dell'organizzazione. Tale annuncio ha provocato un grande rumore tra i sostenitori dell'organizzazione" terroristica.