Iraq, accordo con Ankara: via le truppe turche dal nord del Paese

L'Iraq ha raggiunto un accordo con la Turchia per il ritiro delle truppe di Ankara schierate nel nord dell'Iraq. Lo riferisce la tv di Stato di Baghdad, segnalando che le milizie turche sono posizionate a Bashika, a nord-est di Mosul, dove hanno addestrato miliziani sunniti che hanno preso parte all'offensiva lealista per riconquistare la città considerata la capitale dello Stato islamico in Iraq. La situazione aveva provocato forti tensioni.