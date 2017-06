Iran,Rohani a Trump: non ci serve permesso Usa per test missilistici

L'Iran non ha bisogno dell'autorizzazione degli Stati Uniti per condurre test missilistici, che continueranno "se tecnicamente necessario". Lo ha detto Hassan Rohani, dopo le critiche espresse dal presidente americano Donald Trump durante la sua visita a Tel Aviv. "I missili sono per la nostra difesa e per la pace, non sono offensivi", ha inoltre sottolineato il presidente iraniano.