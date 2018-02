Iran, arrestate 29 donne senza il velo in strada

In Iran 29 donne sono state arrestate dalla polizia dopo essersi tolte il velo mentre erano in strada, in segno di protesta contro l'hijab obbligatorio. L'agenzia Tasnim, vicina al governo, ha detto che le fermate stavano partecipando a una campagna nota come quella del "mercoledì bianco", dal colore dei veli sventolati. In Iran le donne che mostrano il viso non velato in pubblico rischiano fino a due mesi di carcere.