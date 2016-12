18 dicembre 2014 Inghilterra, barbone la aiutò di notte: lei fa una colletta per toglierlo dalla strada Il senzatetto offrì a Dominique tre sterline per tornare a casa dopo aver perso il portafoglio. Per sdebitarsi, la studentessa ha raccolto 20mila sterline Tweet google 0 Invia ad un amico

08:21 - Una bella storia di spirito natalizio sta commuovendo l'Inghilterra. Dominique Harrison-Bentzen, studentessa di Leyman iscritta alla facoltà d'arte della University of Central Lancashire, si era ritrovata sola e senza soldi, di notte. Dopo una serata in discoteca, aveva perso il portafoglio e non sapeva come tornare a casa. Robbie, un senzatetto, si offrì di aiutarla, regalandole tre sterline, tutto quella che aveva. Per sdebitarsi la ragazza, ha passato una notte all'adiaccio per raccogliere una somma sufficiente a togliere il "buon samaritano" dalla strada.

Dominique ha chiesto ai passanti di donare tre sterline, la stessa cifra che Robbie aveva offerto a lei. All'inizio sperava di raccogliere 500 sterline, ma la vicenda è diventata nota e molta gente ha voluto contribuire: alla fine la giovane si è ritrovata con 20mila sterline. "Non pensavo proprio di raccogliere tutti questi soldi - ha detto Dominique - ho chiesto una consulenza su come destinarli, ma la priorità e' usare 1500 sterline per aiutare Robbie".