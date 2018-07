Indonesia, sisma di magnitudo 6.4: bilancio 14 morti e 160 feriti

Almeno 14 persone sono morte e oltre 160 sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto sull'isola indonesiana di Lombok. Lo riporta la locale Agenzia per la gestione dei disastri, aggiungendo che tra i morti si contano 5 bambini e che migliaia di edifici sono danneggiati. Dopo Dopo il sisma principale sono state registrate oltre 120 scosse di assestamento. Non si segnalano danni o vittime sulla vicina isola di Bali.

Il sisma è durato circa 10 secondi, facendo fuggire in strada e nei campi i residenti. Danneggiato anche l'ingresso al famoso Parco nazionale del vulcano Rinjani, immediatamente chiuso per paura di frane. Come Bali, Lombok è conosciuta per la bellezza delle sue montagne e delle spiagge incontaminate. Hotel e altri edifici in entrambe le localita' non sono autorizzati a superare l'altezza delle palme da cocco.



L'Indonesia è soggetta a terremoti frequenti a causa della sua posizione sulla "Cintura di fuoco", un arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico