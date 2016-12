Indonesia, i minatori a caccia di zolfo nel cratere di un vulcano attivo

Sull'isola di Giava, in Indonesia, il vulcano attivo Ijen presenta una grande miniera di zolfo all'interno del suo cratere. Qui da circa quarant'anni circa 400 minatori si calano tra i fumi tossici ed estraggono l'elemento dalle lastre delle pareti vulcaniche. Il fotografo inglese Paul Cowell li ha immortalati mentre trasportano per più di nove chilometri carichi di zolfo che arrivano anche al doppio del loro peso corporeo.

Paul Cowell ha passato un giorno tra i minatori di zolfo del vulcano Ijen, che presenta all'interno del suo cratere quello che è considerato il lago più acido del pianeta. In questo scenario affascinante e "infernale" i cavatori sulfurei si arrampicano sulla montagna per poi addentrarsi nelle sue viscere assicurati a dei tubi di metallo. Una volta estratte le lastre, i lavoratori le raccolgono in cesti di vimini e le trasportano a mano fino al campo base percorrendo una distanza totale che supera i nove chilometri, molti dei quali in pendenza. Il tutto per la paga di sei euro al giorno circa. A causa dei fumi tossici, la loro aspettativa di vita spesso non va oltre i 50 anni.