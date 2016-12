India, uomo travolto da 17 treni mentre la polizia litiga sul caso

Per sei ore gli agenti della polizia ferroviaria governativa e quelli della polizia ferroviaria distrettuale hanno litigato per decidere di chi fosse la giurisdizione riguardante il caso di un uomo investito da un treno in India. Intanto, però, nessuno ha rimosso il cadavere o bloccato la circolazione, con il risultato che nel frattempo, oltre che dall'Howrah-Amritsar Akal Takht Express che l'aveva ucciso, il corpo è stato travolto da altri 16 convogli.