India, tredicenne si vendica: decapitato il figlio del suo stupratore

Una tredicenne in India si è vendicata del suo stupratore. All'inizio della settimana la ragazza ha decapitato il figlio di 5 anni dell'uomo. Il corpicino, mezzo bruciacchiato e nascosto in un sacchetto sotto dei mattoni, è stato scoperto da alcuni cani. La giovane è accusata di omicidio, ma è stata aperta un'altra indagine per stupro nei confronti dell'aggressore.

Secondo quanto riportato dal Times of India, alcuni giorni fa l'uomo avrebbe attirato la ragazza offrendole un decolorante, sostanza spesso usata come stupefacente da cui la tredicenne era dipendente, e l'avrebbe violentata. A seguito dell'aggressione subita l'adolescente avrebbe pianificato la vendetta.



La giovane è stata accompagnata nel carcere minorile di Ghaziabad e intanto la polizia ha aperto le due indagini per omicidio e per stupro.



Ma la famiglia della ragazza ha chiesto di ritirare l'accusa per la violenza in quanto il fatto sarebbe falso. Un ufficiale ha però confermato che il caso "verrà ugualmente esaminato". "La madre della giovane - ha aggiunto - non sta bene e il padre è operaio. La ragazza viene da una famiglia molto povera e non ha ricevuto nessuna educazione. Per altro è tossicodipendente"