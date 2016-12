India, stupra e dà fuoco a 15enne

Una ragazza di 15 anni è stata stuprata e successivamente bruciata sulla terrazza del palazzo in cui abitava a Greater Noida, vicino a New Delhi, in India. La giovane, soccorsa e ricoverata in un ospedale della capitale con ustioni su oltre il 90% del corpo, è in fin di vita. La polizia ha fermato il presunto responsabile, un ragazzo di 20 anni.